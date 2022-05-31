Gönüllü tiyatrocular, vakıf ve dernekler yararına sahnede - Haberler

Bursa'da gönüllü sanatseverlerin bir araya gelerek vakıf ve dernekler yararına sahne aldığı "1 Başka Tiyatro" grubu, sezon açılışını "Doğru mu doğrular Lemurya?" oyunuyla yaptı.

Tiyatroya gönül vermiş, farklı iş kollarında çalışanlardan oluşan tiyatro topluluğu, oyunun prömiyerini Yeni Dünya Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirdi.

17 Haziran'a kadar sahnelenecek oyunların geliri başta Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) olmak üzere farklı dernekler ve vakıflara bağışlanacak.

Oyunun yazarı Elif Epiri, AA muhabirine, 1 Başka Tiyatro'nun, sanatı seven insanların bir araya gelerek sahne aldığı tiyatro etkinliğiyle başladığını söyledi.

Sanat ve iyiliği buluşturmayı düşündüklerini belirten Epiri, "Bu bir hayaldi. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedik ama 7 senedir Bursa'da 15'e yakın derneğe bağışlarda bulunduk. Tüm dostlarımız ve arkadaşlarımız normal hayatlarında çalışıyorlar. Diş hekimlerimiz var, doktorlarımız, kuaförlerimiz var. Boş vakitlerinde özellikle akşamları ve hafta sonları bir araya geliyoruz, oyunlarımızı çıkarıyoruz. Daha sonra hep birlikte el birliğiyle biletlerimizi satarak o gece derneğe bağış yapıyoruz. Bizim biletlerimiz artık çıktığı gün bitiyor. Bu da bize çok gurur veriyor, çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Oyunların daha çok felsefi olduğunu vurgulayan ve "Doğru mu doğrular Lemurya?" oyununun hikayesinden bahseden Epiri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şunu hayal ettim, Lemurya'da yaşayanlar eğer şu an bize gelseler bize ne derler? Bize nasıl nasihatlarda bulunurlar? Şöyle yaptık ve bu kadar geliştik gibi. Daha sonra düşündüm, belki de şu an dünyamızda Lemuryalı olup kendini gizleyen insanlar vardır. Mesela Cem Karaca öyleydi. Belki Barış Manço öyleydi, Aysel Gürel öyleydi bilemiyorum. Belki Frida öyleydi. Bunları hayal ederek iki farklı medeniyet arasında geliş gidişleri tiyatro oyunu haline getirdim. Çok merak ediyordum beğeni olacak mı diye çünkü tamamen benim hayalim üzerine gerçekleşti ve çok güzel tepkiler aldık."

Tiyatronun yönetmen yardımcılığını yapan LÖDER Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İde Acarbabacan da gönüllülerle çok değerli dernek ve vakıflar yararına sahne aldıklarını dile getirdi.

Hasta çocukları için oynadıklarını vurgulayan Acarbabacan, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince yüreklere dokunmaya çalışıyoruz. Biz de iyiliği sanatla bulaştırma yolunu seçtik kendimize, bu sebeple kendimizle gurur duyuyorum. Daha önceki oyunlarımızla kısa bir turnemiz oldu Eskişehir'de ama bu sene için çok güzel projelerimiz var, açıklayacağız daha sonra. Şimdilik 4 ilde, İstanbul var. İçinde İzmir var, Denizli var, Gaziantep var, bunlara bir turne programımız var."

Acarbabacan, 24 kişilik oyuncu ekibiyle 17 Haziran'a kadar 12 oyun sahneleyeceklerini belirterek, "Bunları sergiledikten sonra bir yaz tatili molası veriyoruz çünkü ekibimiz çok kalabalık. Kışın tekrar eylül, ekim, kasım, aralık gibi tarihlerimiz oluşmaya başladı. Kışın yaklaşık 12 oyun görünüyor. Turneler hariç, bir de turnelerimiz olursa çok keyifli olacak." ifadelerini kullandı.