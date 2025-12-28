Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, bölgede etkili olan kar yağışına rağmen misafirlerini ağırlıyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkın bulunduğu bölgede 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının arttığı parka gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede ve göl çevresinde fotoğraf çektirdi.