Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, etkili kar yağışına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tatilciler soğuk havada yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek keyifli anlar geçiriyor.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, bölgede etkili olan kar yağışına rağmen misafirlerini ağırlıyor.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkın bulunduğu bölgede 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Kar kalınlığının arttığı parka gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede ve göl çevresinde fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat