Haberler

Gölcük Tabiat Parkı Hafta Sonu Tatilcilerle Dolu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle dolup taşan orman manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Hafta sonunu doğayla geçirmek isteyen tatilciler, parkta yürüyüş yapıp piknik yaptı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, sonbaharda sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen orman manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist, sabahın erken saatlerinden itibaren tabiat parkına gelmeye başladı.

Göl çevresinde yürüyüş yapan, fotoğraf çeken ve piknik alanlarında zaman geçiren ziyaretçiler, sonbahar manzarasının tadını çıkardı.

Bazı tatilciler, göl kenarındaki yürüyüş parkurunda ağaçların arasında doğa fotoğrafı çektirdi.

Aileler çocuklarıyla göl çevresinde keyifli vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise orman içindeki mesire alanlarında mangal yaptı.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Park içindeki otoparkların dolması üzerine birçok ziyaretçi, araçlarını Bolu-Seben kara yolu üzerine park edip Gölcük Tabiat Parkı'na yürüyerek geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

Milyonların yüreği ağzına gelmişti! İşte Arda'nın son durumu
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Kabustan uyandılar
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.