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Gojira İstanbul'da Konser Verecek

Gojira İstanbul'da Konser Verecek
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Fransız metal grubu Gojira, 22 Temmuz 2025'te İstanbul'daki KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek. Biletler 5 Kasım'da satışa sunulacak.

DÜNYACA ünlü Fransız metal grubu Gojira, 22 Temmuz 2025'te İstanbul'da konser verecek.

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde Marina Viotti ve Victor Le Masne'nin yer aldığı "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" ile etkileyici bir performans sergileyen Gojira, 2025 yaz turnesi kapsamında 22 Temmuz Salı akşamı KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle bir araya gelecek.

Konserin biletleri 5 Kasım Salı günü Bubilet'ten satışa çıkarılacak.

Şimdiye kadar üç Grammy Ödülü adaylığı kazanan Gojira, "Amazonia" ile de "En İyi Metal Performansı" kategorisinde Grammy Ödülü'ne layık görüldü. Fransız grup, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde Marina Viotti ve Victor Le Masne'nin yer aldığı "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" ile tüm dünyayı ateşli bir performansla büyüledi ve yayımlandıktan sonra ABD Hard Rock Dijital Şarkı Satışları listesinde 1 numaraya yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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