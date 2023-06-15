Glenda Jackson hayatını kaybetti

İngiliz sinemasının kült filmlerindeki rolüyle tanınan oyuncu ve eski milletvekili Glenda Jackson, 87 yaşında hayatını kaybetti. Jackson ile yıllarca beraber çalışan oyuncu yönetmeni Lionel Larner, ünlü oyuncunun kısa bir hastalık geçirdikten sonra bu sabah ailesinin refakatinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. Jackson'ın en son Irene Jordan rolünü canlandırdığı 'The Great Escaper' filminin çekimlerini tamamladığı belirtildi.

İngiliz sinemasının kült filmlerindeki rolüyle tanınan oyuncu ve eski milletvekili Glenda Jackson, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Jackson ile yıllarca beraber çalışan oyuncu yönetmeni Lionel Larner, yazılı açıklamasında, ünlü oyuncunun kısa bir hastalık geçirdikten sonra bu sabah ailesinin refakatinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Larner, Jackson'ın en son Irene Jordan rolünü canlandırdığı "The Great Escaper" filminin çekimlerini tamamladığını aktardı.

"Women in Love" ve "A Touch of Class" filmleriyle Akademi Ödülleri'ne değer görülen Jackson, 1992'deki genel seçimlerde İşçi Partisi'nin Hampstead ve Highgate adayı olarak Avam Kamarası'na girmişti.

"Mary, Queen of Scots", "Elizabeth Is Missing", "Hopscotch" ve "Sunday Bloody Sunday", Jackson'ın en beğenilen filmleri arasında.