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Giresun'da Bayramoğulları Beyliği ve Piraziz'in Tarihi Şahsiyetleri Konferansı

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Giresun'un Piraziz ilçesinde düzenlenen konferansta, Bayramoğulları beyliği ve Piraziz'in tarihi şahsiyetleri konuşuldu. Konferansa birçok önemli isim katıldı ve katılımcılara tarihçi-yazar Mehmet Fatsa'nın kitabı hediye edildi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde, "Bayramoğulları Beyliği ve Piraziz'in Tarihi Şahsiyetleri" konulu konferans gerçekleştirildi.

Kaymakamlık himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağında organize edilen konferansa, Giresun Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı tarihçi-yazar Mehmet Fatsa konuşmacı olarak katıldı.

Fatsa, Karadeniz Bölgesi'nde 1300'lü yıllarda kurulan Bayramoğulları beyliği hakkında bilgiler verdi.

Konferansa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Piraziz Kaymakamı Burak Öz, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Akoglu, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Çebi ve davetliler katıldı.

Katılımcılara, Fatsa'nın kaleme aldığı kitap hediye edildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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