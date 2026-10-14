Haberler

Gezen Sinema Tırı, Düzce Yığılca'da köy okulu öğrencilerini sinemayla buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gezen Sinema Tırı, Düzce Yığılca'da köy okulu öğrencilerini sinemayla buluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, köy okullarındaki çocukları sinemayla buluşturuyor. Etkinliğin dokuzuncu durağı Yığılca Doğanlar Köyü Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu oldu; öğrenciler arkadaşlarıyla sinema keyfi yaşadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'ye gelen 'Gezen Sinema Tırı', köy okullarındaki çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor. Etkinliğin durağı Yığılca ilçesine bağlı Doğanlar Köyü Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, köy okullarında eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturmayı sürdürüyor. Düzce Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğin dokuzuncu durağı Yığılca ilçesine bağlı Doğanlar Köyü Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu oldu. Okula gelen tırda film izleme fırsatı bulan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte sinema keyfi yaşadı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sinema etkinliği önümüzdeki günlerde Düzce'nin farklı köy okullarını ziyaret ederek çocuklarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksici dehşeti! Evine bıraktığı müşterisine kurşun yağdırdı

Başkentte taksici dehşeti! Eve bıraktığı müşterisine kabusu yaşattı
Eskişehir'de sokak ortasında silahlı kavga! 5 gözaltı, 2 tutuklama

Husumetli gruplar sokak ortasında birbirine girdi! Silahlar patladı
Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Bartın'da yaya geçidinde dehşet! Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Yaya geçidinde kaputa fırladı! Arkadaşının hali yürek burktu
Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

Mecliste tansiyon yükseldi! Hakaretler havada uçuştu