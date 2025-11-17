Haberler

Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Güncelleme:
Güneşin Oğlu isimli tiyatro oyununun basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Yönetmen Onur Ünlü, oyuncu Deniz Celiloğlu konuşma yaparken araya girerek eş yönetmen Nagihan Gürkan'ı mikrofonların önüne getirdi. Sakinliğini koruyan Celiloğlu, şaşkınlığını gizleyemezken; o anlar kameralara yansıdı.

  • Yönetmen Onur Ünlü, oyuncu Deniz Celiloğlu'nun konuşmasını keserek onu kenara itti.
  • Olay, 'Güneşin Oğlu' adlı tiyatro oyununun basın toplantısında yaşandı.
  • Deniz Celiloğlu'nun şaşkınlık yaşadığı ve sessiz kaldığı gözlemlendi.

Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan'ın üstlendiği "Güneşin Oğlu" adlı tiyatro oyununun basın toplantısında beklenmedik bir an yaşandı.

ÜNLÜ OYUNCUYU KENARA İTTİ

Oyuncu Deniz Celiloğlu'nun proje hakkındaki görüşlerini dile getirdiği sırada, Yönetmen Onur Ünlü konuşmayı keserek araya girdi.

Yönetmen Ünlü, eş yönetmen Nagihan Gürkan'ı işaret ederek Celiloğlu'nun yanına, mikrofonların bulunduğu ön bölüme yönlendirdi.

ŞAŞTI KALDI

Ani müdahale karşısında Oyuncu Celiloğlu'nun şaşkınlığını gizleyemediği ve kısa bir süre sessiz kaldığı gözlemlendi. Olay anı, toplantıyı takip eden basın mensuplarının kameralarına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
Haberler.com
500

title
