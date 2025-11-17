Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan'ın üstlendiği "Güneşin Oğlu" adlı tiyatro oyununun basın toplantısında beklenmedik bir an yaşandı.

ÜNLÜ OYUNCUYU KENARA İTTİ

Oyuncu Deniz Celiloğlu'nun proje hakkındaki görüşlerini dile getirdiği sırada, Yönetmen Onur Ünlü konuşmayı keserek araya girdi.

Yönetmen Ünlü, eş yönetmen Nagihan Gürkan'ı işaret ederek Celiloğlu'nun yanına, mikrofonların bulunduğu ön bölüme yönlendirdi.

ŞAŞTI KALDI

Ani müdahale karşısında Oyuncu Celiloğlu'nun şaşkınlığını gizleyemediği ve kısa bir süre sessiz kaldığı gözlemlendi. Olay anı, toplantıyı takip eden basın mensuplarının kameralarına yansıdı.