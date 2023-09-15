Gercüş'te Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri Düzenlendi
Gercüş ilçesinde düzenlenen Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri kapsamında, Becirman köyünde bulunan Seyid Bilal türbesi ziyaret edildi. Şenliğe Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş da katıldı ve Becirman Köyü muhtarı Necmettin Şimşek, tüm misafirlere teşekkür etti. Şenlikte ayrıca katılımcılara ikramlar yapıldı.
Gercüş ilçesinde "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi.
Becirman köyünde düzenlenen şenlikte, Seyid Bilal türbesi ziyaret edildi.
Şenliğe Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş da katıldı.
Becirman Köyü muhtarı Necmettin Şimşek, şenliğe katılan tüm misafirlere teşekkür etti.
Daha sonra şenliğe katılanlara ikramlar yapıldı.
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Kaynak: AA / Kültür Sanat