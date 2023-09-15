Gercüş'te Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri Düzenlendi

Gercüş ilçesinde düzenlenen Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri kapsamında, Becirman köyünde bulunan Seyid Bilal türbesi ziyaret edildi. Şenliğe Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş da katıldı ve Becirman Köyü muhtarı Necmettin Şimşek, tüm misafirlere teşekkür etti. Şenlikte ayrıca katılımcılara ikramlar yapıldı.