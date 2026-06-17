Genç yetenek Deniz Mısdılıoğlu lise mezuniyet sınavı öncesi sahne aldı

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen piyano resitalinde sahne alan genç yetenek Deniz Mısdılıoğlu, 18 Haziran'da gerçekleştireceği lise mezuniyet sınavı öncesinde müzikseverlerin karşısına çıkarak zorlu eserlerle bir genel prova gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Çağdaş Alapınar Gençay'ın öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen piyano resitalinde, 8 yıldır aynı kurumda eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Deniz Mısdılıoğlu sahne aldı. Ayın 18'inde yapılacak ve halka açık bir konser niteliği taşıyacak olan lise bitirme mezuniyet sınavı öncesinde dinleyicilerin karşısına çıkan Mısdılıoğlu, dünyaca ünlü bestecilerin zorlu eserlerini bu kez sınav formatında seslendirdi. Genç piyanist sınav repertuvarında yer alan tüm parçaları eksiksiz olarak icra etti. Etkinlik, hem öğrencinin sınav öncesindeki teknik hazırlığını test etmesini sağladı hem de dinleyicilere açık bir konser olarak kayıtlara geçti.

"Bizde lise mezuniyet sınavları birer konserdir"

Konser sonrasında öğrencisinin 8 yıllık emeğini ve önlerindeki süreci değerlendiren Doç. Dr. Çağdaş Alapınar Gençay, lise bitirme sınavlarının yalnızca bir akademik değerlendirme olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Mısdılıoğlu benim 8 yıllık öğrencim. Ayın 18'inde lise bitirme mezuniyet sınavı var. Bu resitalde onun bir genel provası gibiydi aslında. Burada çaldığı tüm eserleri sınavda seslendirecek ve sınav halka açık olarak yapılıyor. Bizde lise mezuniyet sınavları birer konserdir. Sadece sınav değildir, halka açıktır. 8 yılın sonunda zor bir maraton, lise bitiriliyor ve bizde tekrar bir üniversiteye geçiş etabı var. Bu konserde bir aslında erken lise mezuniyet bitiriş sınavıydı diyebiliriz."

"Bu programda bu eserleri seslendirebildiğim için çok mutluyum"

Sahnede sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve sınav öncesi moral depolayan genç piyanist Deniz Mısdılıoğlu ise yaşadığı mutluluğu ve heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Çok ilginç bir deneyimdi. Kesinlikle ilginç bir deneyimdi. Aynı zamanda çok heyecan verici, etkileyici ve eğlenceliydi de. Bu programda bu eserleri seslendirebildiğim için çok mutluyum. Etkinlikte, Yohan Sebastian Bach'ın Simile Püretügü'nü, Rachmaninoff'un Opus 39 setinden 5. etüdü, Beethoven'ın Weinstein sonatını ve Frederic Chopin'in 3. ballonunu seslendirdim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı