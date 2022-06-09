Genç fotoğrafçıların kareleri, Ankara'yı farklı açılardan görme imkanı sağlıyor - Haberler

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Genç fotoğrafçıların kareleri, Ankara'yı farklı açılardan görme imkanı sağlıyor

AA - İsa Toprak - Kültür Sanat
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Genç fotoğrafçıların kareleri, Ankara'yı farklı açılardan görme imkanı sağlıyor

Genç ve yetenekli fotoğrafçıların farklı açılardan yakaladığı Ankara kareleri, başkenti farklı açılardan görme fırsatı sunuyor.

Genç ve yetenekli fotoğrafçıların farklı açılardan yakaladığı Ankara kareleri, başkenti farklı açılardan görme fırsatı sunuyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan Gençlik Parkındaki "Photowalk" sergisinde, Ankara'nın farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un da ziyaret ettiği sergiyle Ankara'nın tarihi ve kültürel yapısının, sahip olduğu zenginliğin ziyaretçilere yansıtılması amaçlanıyor.

AA / İsa Toprak - Kültür Sanat

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