Gemlik Kitap Limanı'nda 'Kurmacanın Doğası' Atölyesi Düzenlendi

Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen Gemlik Kitap Limanı fuarında, Varlık Dergisi editörü Mehmet Erte'nin 'Kurmacanın Doğası' atölye çalışması düzenlendi. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği atölye, kurmacanın temel dürtüsü ve yazar-okur ilişkisi üzerine yapılan analizlerle dolu bir deneyim sunarak dört saat boyunca devam etti.

Gemlik Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncü kez kapılarını kitapseverlere açan "Gemlik Kitap Limanı", Varlık Dergisi editörü Mehmet Erte'nin 'Kurmacanın Doğası' atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Fuarın ilk gününde düzenlenen atölyelerden ilki, şair ve yazar Mehmet Erte'nin sunumunda 'Kurmacanın Doğası' adlı edebiyat atölyesi oldu. Programa her yaştan edebiyatsever katılırken etkinlik yoğun ilgi gördü.

Kurmacanın ne olduğunu tanımlamak için kült olmuş bir deterjan reklamından örnek veren Erte, reklamdaki olumsuz gidaşat sonucunda hikayenin devam ettiğini aktardı. Sözlerine devam eden Erte, kurmacanın temel dürtüsü, başlatıcı eyleminin düzenin bozulmasına bağlarken, "düzen bozulur hikaye başlar" ifadelerini kullandı.

Okuyucunun hikayeye girmek konusunda genellikle istekli olmadığını söyleyen Erte, yazarın yazmaya başlarken okurunun istekli olmayacağı fikriyle adım attığını dile getirdi.

Erte, "Yönetmen veya yazarın işe başladığı yer bir romansa ilk 10 sayfa, bir film ise ilk 10 dakikada yapılması gereken bir şey vardır: sözleşme. Doğru sözleşme yapılmadığı takdirde okur ve yazar arasında bağ kurulmaz" dedi.

Dünyaca ünlü kitap, yazar ve şairler üzerinden metinde kurmaca üzerine konuşan Erte, edebiyatseverlerle birlikte gerçekleştirdiği analizlerle yazarlığın ve şairliğin önemli noktalarına değindi. Atölye çalışması iki ders ve toplam dört saat devam etti.