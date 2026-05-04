"Geleneğin Yankısı" çini ve seramik sergisi Didim'de açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneğin Yankısı" çini ve seramik sergisi, Didim'de sanatseverlerle buluştu.

Didim Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 12 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak sergide, 14 çini ve seramik sanatçısının eserleri yer alıyor. Geleneksel motiflerin çağdaş yorumlarla yeniden ele alındığı sergide, çini ve seramik sanatında geçmişten bugüne farklılaşmayı da görmek mümkün.

Çini ve seramik sanatının zamansız dilini yansıtan eserlerde; renk, desen ve form unsurları ön plana çıkarken çalışmalar kültürel hafızanın izlerini taşıyor. Ücretsiz gezilebilen sergi, ziyaretçilere geçmiş ile bugün arasında kurulan sanatsal bağa tanıklık etme imkanı da sunuyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Eda Özcan Yıldırım, gazetecilere, çini ve seramik sanatının köklü geçmişe sahip olduğunu söyleyerek, bu mirası günümüz estetik anlayışıyla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sergide yer alan eserlerin yalnızca geleneksel formları tekrar etmediğine işaret eden Yıldırım, sanatçıların bu sanata özgün yorumlarıyla yeni anlam katmanları kazandırdığını dile getirdi.

Sergide Arzu Görücü, Ayşe Kılıç, Başak Özerkan, Bilge Noyan Koparan, Eda Özcan Yıldırım, Elif Yerli Dal, Emre Atırcıoğlu, Esra Mühürcü Yazıcı, Gülmisal Gölebatmaz Eslek, Latife Aktan, Murat İres, Senanur Gündoğdu Dodevski, Timur Bilir ve Tülin Özder'in eserleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
