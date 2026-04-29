Geleceğin şeflerinden büyük başarı

Elazığ'da düzenlenen bölgesel yemek yarışmasında Erzurum Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üstün performanslarıyla bölge birincisi olarak altın madalya kazandı.

Aynı yarışmada Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise gümüş madalya elde etti. Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bu gurur verici başarının ardından İl Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ekici, Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya geldi. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eden İl Müdürümüz, başarılarının devamını diledi. Erzurum'un zengin mutfak kültürünü başarıyla temsil eden genç şeflerimizi gönülden kutluyoruz" denildi. - ERZURUM

