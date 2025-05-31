Gastrofest Ayvalık Festivali Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Gastrofest Ayvalık başladı.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve diğer ilgililer katıldı.

Akın, Canbey ve Ergin'in birer konuşma yaptığı etkinlikte protokol üyeleri, Gastrofest Ayvalık alanında kurulan stantları gezdi.

Ustaoğlu ve beraberindekiler, Ayvalık'a özgü lezzetleri tattı.