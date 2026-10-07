GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'nde 4 sergi açıldı

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Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin yanı sıra birçok nadide esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 4 sergiyle sanatseverleri ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamındaki GastroAntep, yöresel lezzetlerin yanı sıra çeşitli sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi"nde İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa, Edirne ve Manisa müze müdürlükleri ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü koleksiyonlarından derlenen 37 nadide tarihi eser sergileniyor.

"Yaşayan Miras: Gaziantep Sergisi"nde kutnu kumaşından bakır işlemelere, yemeniden Antep işi nakışlara kadar kente özgü geleneksel eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuaye Alanı'ndaki "Minyatürvari Seramik Sergisi"nde Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Muhammet Aliyev tarafından hazırlanan özel tasarım vazo, pano ve seramik tabaklardan oluşan 65 eser yer alıyor.

Mozaiklerin bulunduğu alandaki "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi"nde ise şehit ve gazi yakınları tarafından hazırlanan, çoğunluğu filografi eserlerinden oluşan 30 çalışma sergileniyor.

Sergileri ziyaret eden Ömür Emine Seçinti, endüstriyel tasarımcı olduğunu belirterek eserleri yakından inceleme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Songül Bayır da sergiyi merak ettiği için ziyaret ettiğini belirterek, "Çok beğendim. Renkler, desenler hepsi birbirinden güzel." dedi.

Kaynak: AA