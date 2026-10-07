Haberler

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'nde 4 sergi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin yanı sıra birçok nadide esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 4 sergiyle sanatseverleri ağırlıyor.

Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin yanı sıra birçok nadide esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 4 sergiyle sanatseverleri ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamındaki GastroAntep, yöresel lezzetlerin yanı sıra çeşitli sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi"nde İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa, Edirne ve Manisa müze müdürlükleri ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü koleksiyonlarından derlenen 37 nadide tarihi eser sergileniyor.

"Yaşayan Miras: Gaziantep Sergisi"nde kutnu kumaşından bakır işlemelere, yemeniden Antep işi nakışlara kadar kente özgü geleneksel eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuaye Alanı'ndaki "Minyatürvari Seramik Sergisi"nde Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Muhammet Aliyev tarafından hazırlanan özel tasarım vazo, pano ve seramik tabaklardan oluşan 65 eser yer alıyor.

Mozaiklerin bulunduğu alandaki "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi"nde ise şehit ve gazi yakınları tarafından hazırlanan, çoğunluğu filografi eserlerinden oluşan 30 çalışma sergileniyor.

Sergileri ziyaret eden Ömür Emine Seçinti, endüstriyel tasarımcı olduğunu belirterek eserleri yakından inceleme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Songül Bayır da sergiyi merak ettiği için ziyaret ettiğini belirterek, "Çok beğendim. Renkler, desenler hepsi birbirinden güzel." dedi.

Kaynak: AA
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti

Cemil Tugay AK Parti'ye geçti, ünlü oyuncu görevi bıraktı
Tuba Büyüküstün korku filmi setini anlattı: Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun

"Ben korkmadım, korkanlara selam olsun"
'Kent uzlaşısı' davasında karar çıktı! 8 sanık beraat etti, 2 meclis üyesine 6 yıl 3 ay hapis

Başkan yardımcıları beraat etti! 2 meclis üyesine hapis cezası
Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Tutuklu Tunç Soyer'den Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki: Başın öne eğilmesin güzel İzmir

Cezaevinden Tugay'a yanıt! İzmir'in hikayesi böyle bitmez
Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı

Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı