Gansu Bambu Yazması Müzesi'nde Antik Bambu Yazmaları Sergileniyor

1. Gansu Bambu Yazması Müzesi'nin yeni sergi salonundan çeşitli görüntüler

3. Sergilenen bambu yazmalarının çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Gansu Bambu Yazması Müzesi'nin Perşembe günü açılan yeni sergi salonunda 1.000'i aşkın antik bambu yazması sergileniyor.

Bambu yazmalarının çoğu, bulunduklarından bu yana ilk kez gösteriliyor. Yazmalar arasında 2.000 yıl öncesine, Han Hanedanlığı (MÖ 202-MS 220) dönemine tarihlenen buluntular da yer alıyor.

Üzerinde dikey sütunlara yazılı karakterlerin bulunduğu yazmalar, Çin'de görülen ilk kitap biçimi ve kağıttan önceki ana yazı malzemesi olma özelliğini taşıyor. Bir bambu yazması, hatta üzerindeki bir karakter bile gizli bir tarihe ışık tutabilir.

"Bu iki yazma, Han Hanedanlığı döneminde Chang'an kentinden Dunhuang kentine uzanan antik İpek Yolu güzergahının doğu bölümünü tasvir ederken, antik posta istasyonları hakkında bilgi veriyor. Yazmalar, İpek Yolu'nun varlığını doğrulamak için inkar edilemez tarihi materyaller olarak işlev görebilir."

Müzenin yeni sergi salonu Cumartesi günü resmi olarak halka açılacak.

Çin'in kuzeybatısındaki antik İpek Yolu'nun bir parçası olan Hexi Koridoru hattında yer alan Gansu'nun iklimi kuru olduğu için antik bambu yazmaları burada daha iyi korunabiliyor.

Son verilere göre eyalette çoğu Han Hanedanlığı dönemine ait 60.000'den fazla bambu yazması gün yüzüne çıkarıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Lanzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)