Antalya'da lokumun kültür yolculuğu: Finike portakallı lokum büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Antalya'da Türk mutfağının köklü mirasını yaşatan etkinlik gerçekleştirildi. "Bir sofrada bir miras, lokumun kültür yolculuğu" adıyla düzenlenen programda, lokumun Türk kültüründeki yeri ve geleneksel ikram anlayışındaki önemi ön plana çıkarıldı.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ev sahipliğinde, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Selçuklu ve Yörük kültürünü yansıtan kıyafetlerle hazırlanan lokumlar vatandaşlarla buluşturuldu. Programda, geleneksel paylaşma ve ikram kültürü canlandırılırken, hazırlanan lokumlar Kaleiçi çevresinde vatandaşlara ikram edildi. Özellikle Finike portakallı lokum, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

"Lokum, Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerinden biri"

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Türk mutfağının önemli tatlarından biri olan lokumun Antalya'ya özgü dokunuşlarla hazırlandığını belirterek, "Kadim kültürümüzün çok güzel geleneklerinden ve tatlarından bir tanesinin, lokumun bize uyarlanmış halini, Antalya'ya uyarlanmış halini burada arkadaşlarımız, Olgunlaşma Enstitümüz yapmışlar. Portakallısını bugün yedik, tatlı, çok da güzel olmuş. Lokum Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerinden bir tanesi. Saray mutfağında olsun, halkın kendi geleneklerinde olsun çok güzel yeri olan geleneklerimizden, tatlarımızdan bir tanesi. Bunun bu şekilde yaşatılması, geçmişe dair unutulmaya yüz tutmuş veya canlandırılması gereken taraflarının tekrar gün yüzüne çıkartılması, bunda da olgunlaşma enstitülerimizin yer alması elbette ki bizim açımızdan ayrı bir gurur vesilesi" diye konuştu.

"Emine Erdoğan'ın duyarlılığı hepimiz için çok değerli"

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta ise Türk mutfağına ait değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne varıncaya kadar geleneksel bir kültürün devam ettiğini görmek mutluluk verici. Emine Erdoğan hanımefendinin bu konudaki duyarlılığı hepimiz için çok değerli" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı