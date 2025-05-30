Filistin'den Ertuğrulgazi Türbesi'ni Ziyarete Geldiler

Filistin'den Ertuğrulgazi Türbesi'ni Ziyarete Geldiler
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Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi Türbesini 2024 yılında 2 milyon kişi ziyaret ederken, Filistin'den Abuobed ailesi de bu ziyaretçilere katıldı. Türbe görevlisi, tarihi dizilerin ziyaretçi sayısını artırdığını belirtti.

Filistin'den Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyarete geldiler

Türbeyi geçen yıl yerli ve yabancı 2 milyon turist ziyaret etti

Türbe görevlisi Belgin Özkan;

"Özellikle Pakistan, Hindistan ve Arap ülkelerinden ziyarete geliyor"

"Tarihi diziler sebebi ile türbenin son yıllarda ziyaretçi sayısı arttı"

BİLECİK - Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası olan Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi Türbesini 2024 yılında 2 milyon kişi ziyaretçi ederken, bunları arasına Filistin'den Abuobed ailesi de katıldı.

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaretçileri son yıllarda hayli artmaya başladı. Bu ziyaretçilerin yüzde 20'u yakın yabancı turistler olurken, bu durum ilçedeki turizm canlığını da artırdı.

"Özellikle Pakistan, Hindistan ve Arap ülkesinden yaşayan ziyarete geliyor"

Türbe görevlisi Belgin Özkan, Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretçi sayısının son zamanlar yayınlanan tarihi diziler sonrası arttığını söyledi. Özkan, "Türbeyi yurt dışından da bir çok kişi ziyaret etmeye başladı. Özellikle Pakistan, Hindistan birçok Arap ülkesi, Avrupa da yaşayan bir çok soydaşlarımız ve diğer Müslüman ülkelerden gelen bir çok ziyaretçiyi dizi sayesinde ağırlıyoruz. Tabii ki Alperimizin burada kostümle görev yapması da gerçeği yansıtan bir heyecan uyandırıyor" dedi.

"Ben daha önce gelip ziyaret etmiştim, eşim ve çocuğuma göstermek için yine geldim"

Türbeyi İstanbul'dan ziyarete gelen Ali Arslan, "Ertuğrul Gaziyi ziyaret etmek için geldik. Kıymetli bir büyüğümüz ve Osmanlının en büyük insanlarından. Ben daha önce gelip ziyaret etmiştim, eşime de çocuklarıma da göstermek istedim. Hem hayır dua edelim, hem de onlardan dua almak istedik" dedi.

"Burada dualar ettim"

10 yaşındaki Ali Kemal Arslan da, türbenin çok ihtişamlı olduğunu söyleyerek, "Ailemler birlikte İstanbul'dan geldim. Burada dualar ettim" dedi.

"Bizim için çok önemli bir şey bu"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Filistinli Yusuf Abuobed ise, "Biz Filistin'den geldik. Ben öğrenciyim, burada okuyorum. Ailemle birlikte Ertuğrul Gazi türbesine ziyaret için geldik. Bizim için çok önemli bir şey bu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Kültür Sanat
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