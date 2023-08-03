Fethiye'nin Nif Mahallesi'nde Başkanlık Değişimi

Fethiye'nin Nif Mahallesi'nde 2020 yılında kurulan Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneğinde başkanlık değişimi gerçekleşti. Eski Başkan Ali Aslan'ın istifası ile boşalan başkanlık makamına Murat Yalçın getirildi.

Fethiye'nin en gözde yaylası olarak bilinen Nif Mahallesi'nde kurulan Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneğinde başkanlık değişimi gerçekleşti. Eski başkan Ali Arsal'ın istifa etmesinin ardından toplanan yönetim, oy birliği ile yeni başkanını Murat Yalçın olarak belirledi.

Yeni Başkanlık seçiminin ardından dernekte, yeni yönetim kurulunu da belirlendi. Başkan Yardımcılığına Medet Topçu, Sekreterliğe Ramazan Yenigün, Saymanlığa ise Ramazan Cevdet Türkmen getirildi. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı ve Fethiye Tv İmtiyaz Sahibi Murat Yalçın, derneğin daha da büyümesi ve yeni projeler ile mahalleye katkıda bulunmak istediğini ifade etti. - MUĞLA