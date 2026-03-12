Haberler

Sağlık çalışanlarının objektifine yansıyan kareler Fethiye'de sergilenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı'nın anısına sağlık çalışanlarının fotoğraflarının sergileneceği etkinlik, Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar, sanatseverlerle buluşacak.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklama göre, sağlık çalışanlarının hem mesleki, hem de sanatsal yönlerinin gözler önüne serileceği sergi, belediye, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneği (FEFSAD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinin destekleriyle düzenlenecek.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü (IMPC) tarafından organize edilecek sergide, Türk ve yabancı doktorlar, hemşireler, paramedikler ve diğer sağlık çalışanlarının objektiflerinden çıkan etkileyici kareler görülebilecek.

Sergide doğa, hayvanlar, insan portreleri, soyut kompozisyonlar ve tıp temalı sanatsal fotoğraflar yer alacak.

Sergi, Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 14 Mart saat 14.00'te açılacak.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi