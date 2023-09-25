Fethiye'de Gastronomi Festivali Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali'nde şefler yemek sunumu yaptı, yarışmalar düzenlendi ve dastar defilesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali" gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Maria Ekmekçioğlu ile Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte şefler yemek sunumu yaptı.

Türkiye ve Yunanistan heyetinden oluşan jüri, mahalleler arasında organize edilen yemek yarışmasına katılanlara puan verdi. Yarışmada Kayaköy Mahallesi, kuzugöbeği dolması, enginar kabuğu dolması ve tahinli kaya inciri ile birinci oldu.

Festivalde belediye personelinin sunduğu dastar defilesi izleyenlerden alkış aldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı konuşmada, ilçenin yöresel ürünlerini dünya çapında tanıtmak istediklerini söyledi.

Etkinliğin birbirinden renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Karaca, festivale desteklerinden dolayı Türk ve Yunan aşçılar, gazeteciler, köşe yazarları ile akademisyenlere teşekkür etti.