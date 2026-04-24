Felçli kayınpederine 27 yıldır özenle bakıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Emine İnce, 27 yıldır felçli kayınpederine bakıyor.

İlçeye bağlı Köprügören köyünde 27 yıl önce Ali İnce ile evlenen Emine İnce, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamaya başladı.

Emine İnce'nin kayınpederi Şerafettin İnce, düğünden yaklaşık bir ay sonra felç geçirdi.

İnce, eşi ve kayınvalidesi Safiye İnce'nin de desteğiyle yatalak hale gelen kayınpederinin ihtiyaçlarını giderdi.

İlaç ve fizik tedavi sayesinde son 7 yıldır kısmen de olsa ellerini kullanabilen Şerafettin İnce, dizlerinin üzerinde emekleyerek bazı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Emine İnce, 4 yıl önce hayatını kaybeden kayınvalidesine de yaşamının son dönemlerinde baktı.

"Allah ömür verdiği sürece ona ben bakmak istiyorum"

Emine İnce, AA muhabirine, genç yaşta evlenerek eşinin ailesiyle yaşamaya başladığını söyledi.

Gelin olduktan 20 gün sonra kayınpederinin hastalandığını anlatan İnce, eşi ve kayınvalidesiyle birlikte bakımını üstlendiklerini ifade etti.

Mutlu bir aile olduklarını belirten 47 yaşındaki İnce, aile bağlarıyla her güçlüğün üstesinden geldiklerini kaydetti.

Eşini ve ailesini çok sevdiğini dile getiren 2 çocuk annesi İnce, "Uzun süren hastane süreçleri yaşadık. Kayınpederimin eli, ayağı tutmuyordu, sadece konuşabiliyordu, parmağını bile oynatamıyordu. Eşim ve kayınvalidemle baktık. Çocuklarım büyüdüğünde ben bağa giderken onlar ilgilendi. Kimseye muhtaç etmeden her türlü ihtiyaçlarını giderdik." dedi.

İnce, zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "O zor günlerde daha çok bağlandım bir baba gibi. Babamı erken yaşta kaybettim. Kayınbabamı, babam yerine koydum. O gün bugündür birlikteyiz." diye konuştu.

Uzun yıllar hareket etmekte zorlanan Şerafettin İnce'nin tedavi sayesinde bazı temel ihtiyaçlarını karşılayabilir hale geldiğini anlatan İnce, şöyle devam etti:

"İlk zamanlar çok kötüydü. Yastıkları arkasına koyup yemek yediriyorduk, oturamıyordu. Şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarını çocuk gibi emekleyerek gidip yapıyor. Bahçeye, hayvanlara, arılara giderken yemeğini, suyunu, her şeyini hazır eder ondan sonra giderim. İlla ki çocuklardan biri olur yanında, yalnız bırakamıyoruz."

Eşinin ailesine çok şey borçlu olduğunu ifade eden İnce, "Allah ömür verdiği sürece ona ben bakmak istiyorum." dedi.

Her zaman Allah'a şükrettiğini anlatan 94 yaşındaki Şerafettin İnce de evlatlarına dua ettiğini dile getirdi.

Gelini ve oğluna teşekkür eden 5 çocuk babası İnce, "Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Abdestimi alıyorum, namaz kılıyorum. Sobamı yakıyorlar, yatağımı seriyorlar. Yemeklerimizi pişiriyorlar, yiyoruz. Gelinimi de oğlumu da çok seviyorum." diye konuştu.