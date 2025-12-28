Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "Yıl Sonu Konserleri" kapsamında, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bestelediği "Mother Earth" adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini Volkswagen Arena'da izleyicilerle buluşturdu.

Fazıl Say'ın konseri sırasında solist aniden rahatsızlandı. Sahnede ilk müdahalesi yapılan solist Mert Süngü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"SOLİSTİMİZ İYİ DURUMDA"

Konserden sonra açıklama yapan Fazıl Say, "İlk konserin son anlarında rahatsızlanan tenor solistimiz sevgili Mert Süngü şimdi iyi durumda, geçmiş olsun dileklerimi sunar acil şifalar dilerim, bir iki saatlik kısa sürede, akşam 21.00 konserinde Mert'in yerine tenor solistimiz olan koromuzdan genç bir ses, Uğur Etiler'i ise candan kutlarım, cesaret işiydi" dedi.

Fazıl Say'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bu konserlerde emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim.

Sahnedeki tüm müzisyenler, iki konser boyunca elinden gelenin en iyisini yaptılar, ve dünya çapında bir seviyeyi yakaladılar. Orkestramız ve koromuz çok konsantreydi, bu çok zor iki eseri mükemmel performe ettiler.

Hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Ve daha nicelerine diyorum.

Artık biz bir aileyiz.

İstanbullu sanatseverler bunun kıymetini bilir, buna çok mutlu oldum.

Konserlere ilgi çok yoğundu.

Tüm ekibime ayrıca yürekten teşekkür ederim. Organizasyonda çalışan herkesbu zor operasyonu çok iyi yönetti.

Nil Vendittive koro şefi Volkan Akkoç bu konsere çok sahip çıktılar. Sevgiyle ve "büyük bir vefa" ile sahip çıktılar. Bu beni çok duygulandırdı.

İlk konserin son anlarında rahatsızlanan tenor solistimiz sevgili Mert Süngü şimdi iyi durumda, geçmiş olsun dileklerimi sunar acil şifalar dilerim, bir iki saatlik kısa sürede, akşam 21.00 konserinde Mert'in yerine tenor solistimiz olan koromuzdan genç bir ses, Uğur Etiler'i ise candan kutlarım, cesaret işiydi."