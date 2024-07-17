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Fatsa'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikram edildi. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere dondurma dağıtıldı ve Nasreddin Hoca fıkra anlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara dondurma ikram edildi.

İlçe Müftülüğü tarafından kurslardaki öğrencilere yönelik etkinlik organize edildi.

Etkinlik kapsamında Fatsa Orta Büyük Camisi ile Topaloğlu Camisi'nde öğrencilere dondurma dağıtıldı, temsili Nasreddin Hoca fıkra anlattı.

Fatsa Müftüsü Aziz Bul, gazetecilere, bugün bazı camilerde din görevlileri ile yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri mutlu etmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Nasreddin Hoca ile onları buluşturmak ve onlara dondurma ikramında bulunmak için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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