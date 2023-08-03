Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si Google Maps'te

Hepimizin aşina olduğu tarihimizin önemli şahsiyetleriden ünlü seyyah Evliya Çelebi yaşadığı dönemde Dünya'nın pek çok yerini gezmiş, görmüş ve deneyimlemiştir. Seyahatleri sırasında başına gelenleri ve gezdiği yerleri ise ünlü eseri Seyahatname'de anlatmıştır. Ünlü seyyahın gezdiği noktalar bir kullanıcı tarafından Google Maps'e işaretlendi. İşte konunun detayları…

Evliya Çelebi'nin gittiği yerler artık Google Maps'te!

Tarihimizin ikonik şahsiyetlerinden Evliya Çelebi'nin gezdiği yerlerde gördüklerini ve yaşadıklarını kaydettiği Seyahatname adlı ünlü eserindeki gittiği noktalar bir kullanıcı tarafından Google Maps'te tek tek işaretlendi.

Ayrıca işaretlenen noktalara da Seyahatname'den kısa kısa bilgiler eklendi. İlgi duyanlar için bir kılavuz işlevi görecek olan bu harita Evliya Çelebi'nin kendi ifadeleriyle birlikte gezdiği yerleri görselleştirmek amacıyla hazırlandı.

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Seyahatname, dönemin dünyası hakkında okuyucularına birçok bilgi ve sunuyor. Ayrıca eserde Evliya Çelebi'nin tahayyül yeteneği sonucu bahsedilen gerçeküstü varlıklar da okuyucuların dikkatini celb ediyor.

51 yılda yedi iklim ve on sekiz padişahlık gezmek!

17. yüzyılda yaşamış tarihimizin ikonik şahsiyetlerinden olan ünlü seyyah Evliya Çelebi, 70 yıllık ömrünün yaklaşık 50 senesini seyahat ederek geçirmiştir. 1630-1681 arasında Batı Asya, Avrupa ve Mısır toprakları dahil olmak üzere geniş bir coğrafyayı gezmiştir.

Seyahatlerinde gördüğü yerler hakkındaki bilgileri, gezerken başından geçen olayları ve deneyimlerini, orijinal halinde toplam 10 ciltten oluşan ve Türkçede 10 kitap, 20 cilt halinde basılan Seyahatname adlı ünlü eserinde anlatmıştır.

Seyahatname, ilk defa 1848 yılında Mısır, Kahire'de basılmıştır. 2013 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Belleği Listesi'ne dahil edilmiştir. Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen popülerliğini muhafaza eden eser dijital platformlara bu gibi uyarlamalarla birlikte gelecekte de bilinirliğini kaybetmeyecek ve hatta meraklıları için direkt uygulanabilir bir rota olarak daha işlevli bir hale gelecek gibi gözüküyor.

Evliya Çelebi'nin seyahatlerinin işaretli olduğu dijital haritaya ulaşmak için tıklayınız.

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