Etnospor Kültür Festivali'nde Kadim Enstrümanlar Sergilendi

7. Etnospor Kültür Festivali'nde sanatçı Feridun Obul'un "Geçmişin İzi: Anadolu'nun Sesleri" Sergisi'nde başta Türk dünyası olmak üzere kadim enstrümanları tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Obul, AA muhabirine sergideki enstrümanlarla ilgili bilgi verdi.

Sergide Türk kültürü başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden enstrümanların yer aldığını belirten Obul, "Sergide 115 müzik enstrümanı var. Bunlardan 85 parçası, Orta Asya Türk coğrafyasının sazları. Geri kalanları Arjantin, Afrika ve Avrupa dahil dünyanın çeşitli kültürlerine ait." dedi.

"Kopuzdan önce igil vardı"

Etnomüzikolog Feridun Obul, kariyerine 1984'te başladığını ve ilk sergisini 1986'da Ankara'da açtığını belirterek, sonrasında ABD, Avusturya, Azerbaycan'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde müzik aletleri sergisine imza attığını söyledi.

Türk müzik kültüründe telli enstrümanların önemli yer tuttuğunu vurgulayan Obul, "Telli çalgılar, Türk kültürünün büyük bir parçası. Bu çalgıların ilk türü 'igil' adlı iki telli enstrümandır. Tarihi kopuzdan öncesine dayanır." diye konuştu.

Obul, müzik aletlerinin yapıldığı maddenin bölgeye göre değiştiğine dikkati çekerek, "Tuva bölgesinde kullanılan malzemeler, kayın ağacı ve geyik derisi olurken Özbekistan gibi güney bölgelere inildikçe dut ağacı ve deve derisi kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Tarihi 14 bin yıl öncesine giden enstrüman: Kam davulu

Sergide tarihi çok eski çağlara dayanan enstrümanların yer aldığına dikkati çeken Obul, "Burada en eski enstrüman olarak tabir ettiğimiz kam davulu var. Azerbaycan'da Gobustan kayalıklarındaki mağara çizimlerine göre tarihi 14 bin 500 yıl önceye gidiyor." dedi.

Obul, kam davulunun ardından en eski enstrümanlardan, 4 bin 700 yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Hitit ve Sümer sazlarının sergide yer aldığını anlattı.

Afrika bölgesine ait lir enstrümanının da bulunduğunu, tarihinin Yunan lirinden eskiye dayandığını ifade eden Obul, bunun yanı sıra dağ keçisi boynuzundan yapılan nefir ve Afrika davulu gibi kadim çalgıların yer aldığının altını çizdi.

Sergide Gazze de unutulmadı

Sergide gelirleri Gazze'ye bağışlanmak üzere bir bölüm oluşturulduğunu anlatan Obul, Filistin temalı kanun, murin khur, Hitit arpi ve Sümer arpinin satışa sunulduğunu belirtti.

Obul, "İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı bütün dünyadan büyük bir isyan var." diyerek, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı soykırıma tepki gösterdi.