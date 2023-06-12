Etisan Holding Oda Orkestrası, üniversiteli gençlere klasik müzik konseri verdi

Etisan Holding Oda Orkestrası, 'Klasik Müzik 101' projesi kapsamında Gazi Üniversitesi'nde üniversiteli gençlere konser verdi. Konserde, klasik müziğin seçkin eserleri dinleyicilere sunulurken, Şef Rengim Gökmen, parça aralarında müzikle ilgili dinleyicilere bilgiler verdi. Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün, projenin evrensel müzik diliyle sınırları aşan ve insanları aynı kültürel zeminde birleştiren olağanüstü bir deneyim sunmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Etisan Holding Oda Orkestrası "Klasik Müzik 101" projesi kapsamında ilk konserini üniversiteli gençlere düzenledi.

Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'ndaki konserde orkestrayı eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen yönetti.

Konserde, klasik müziğin seçkin eserleri dinleyicilere sunulurken, Şef Gökmen, parça aralarında müzikle ilgili dinleyicilere bilgiler verdi.

Konserin açılışında konuşan Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün, yıllardır üniversitelerde geliştirdikleri yüksek teknolojiyle hizmet verdiklerini belirterek, "Birbirinden kıymetli onlarca üniversitede yüz binlerce öğrencinin, öğretim üyesinin ve çalışanların finansal hareketlerini güven içinde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz." dedi.

Toplumun gelişimi konusundaki sosyal sorumlulukların farkında olduklarını dile getiren Özgün, bu kapsamda Etisan Holding Oda Orkestrası'nın "Klasik Müzik 101" projesinin, 40'a yakın üniversiteye yapacağı yolculuğun ilk adımını attığını kaydetti.

Özgün, projenin evrensel müzik diliyle sınırları aşan ve insanları aynı kültürel zeminde birleştiren olağanüstü bir deneyim sunmayı taahhüt ettiğini söyledi.

"Projeyi gerçekleştirirken büyük heyecan duyuyorum"

Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi olan Rengim Gökmen de toplumun profesyonel müzisyen olmayan kesimlerinin müzik sanatıyla kurabileceği doğru bağlantıların, o toplumun geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilere müziğin türlerini tanıtmak ve bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak istediklerini anlatan Gökmen, "Etisan Holding'in girişimi ve önderliğinde başlatılan, üniversite gençliğini aydınlatacağına, geliştireceğine ve zihinlerinde yepyeni yaratıcı düşüncelerin kapısını açacağına yürekten inandığım bu çok önemli projeyi gerçekleştirirken büyük heyecan duyuyorum." dedi.

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli ise projenin hem Batı kültürü hem Türk kültürü anlamında müzik kabiliyetleri gelişmiş öğretmen ve müzisyenlerin yetiştirilmesini amaçladığını ifade etti.