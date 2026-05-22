Eskişehir'de Poizi konserine yoğun ilgi

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan şarkıcı Poizi, sevilen parçalarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Alanı dolduran izleyiciler, gerçek adı Barış Anaç olan Poizi'nin sevilen parçalarına gece boyunca eşlik edip, festival heyecanını hep birlikte yaşadı. 'Perde', 'Kimseler Duymasın' ve '5 Nisan' adlı parçalarını Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendiren şarkıcı, sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekti. Poizi, özellikle genç izleyicilerden ilgi gördü. Konser boyunca hayranlarıyla sık sık iletişim kuran sanatçı, festivalin en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
