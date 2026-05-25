Eskişehir'de Türk Sanat Müziği konseri coşkusu

Eskişehir'de düzenlenen '80'ler 90'lar' isimli Türk Sanat Müziği konserinde büyük coşku yaşandı.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen konser, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Koro şefliğini Cem Aksu'nun yaptığı ve iki bölümden oluşan konserde, 80 ve 90'lı yıllarının şarkıları seslendirildi. Salonda bulunan sanatseverler ise şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzide eserlerinin icra edildiği konser, misafirlerden tam not aldı.

Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, konserde yaptığı konuşmasında, "Düzenlediğimiz konser, Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulunmaktadır. Derneğimiz, 1993 yılında kurulan bir dernektir. 33 yıldır güzel ve şirin Eskişehir'imize ilmi, sanatsal ve kültürel alanda katkıda bulunmaktan mutluluk duymaktayız. Bu kültürel, sanatsal ve ilmi çalışmalarımız aynı perspektifte düzenli olarak devam edecektir" dedi.

Konser sonunda emeği geçenlere plaket ve çiçek buketi takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı