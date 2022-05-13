ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de "Bir Düş Gördüm" filminin galası yapıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, yönetmen Murat Çeri'nin New York Film yapımcıları, Bangkok Thai, Nepal ve İskandinav gibi festivallerden ödülle dönen "Bir Düş Gördüm" filminin galasına ev sahipliği yaptı.

Esenler Belediyesi, birçok festivalden ödülle dönen "Bir Düş Gördüm" filminin galasına ev sahipliği yaptı. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen galaya, film oyuncularının yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Yönetmen ve senarist koltuğunda Murat Çeri'nin oturduğu film, TRT ortak yapımında sinemaseverlerle buluştu. Vatandaşlar, filme yoğun ilgi gösterdi. Oyuncu kadrosunda Recep Çavdar, Ferda Işıl, İsmail Hakkı Ürün, Ali Çelik ve Fatih Dokgöz'ün yer aldığı film, 9 yaşındaki Tarık'ın bir trafik kazası sonrası başından geçen olaylara odaklanıyor. Uluslararası ismi "In My Dream" olan 2020 yapımı "Bir Düş Gördüm"ün gala programı kapsamında film sonunda yönetmen ve oyuncularla söyleşi yapıldı.

"İnsanların filme olan ilgisinden memnunum"

İnsanların filme olan ilgisinden dolayı memnun olduğunu ifade eden Yönetmen Murat Çeri, "Film hafızasını kaybeden bir çocuğu anlatıyor. Simgesel düşlerle geçmişini hatırlıyor. Bilmediği bir dünyanın içine düşüyor. Aslında bu Türkiye'nin yaşadığı bir sendrom. Hafızasını kaybeden bir toplum ancak düşlerle hatırlayabildiği bir geçmiş ve bilmediği bir hayatın içinde var olmaya çalışan bir millet diye yorumlarsam fazla abartmış olmam. Dün Ankara galasını gerçekleştirdik. Bugün burada Esenler'deyiz. Sağ olsun onlar el attılar. Yani insanların teveccühünden memnunum. Filme olan ilgisinden memnunum. İnsanlar artık kendilerine dair bir şey görmek istiyorlar. Gördüklerinde de mutlu oluyorlar. Bunları da paylaştıklarında bizim için motivasyon oluyor" şeklinde konuştu.

"Bir Düş Gördüm projesinin yeri bende ayrı"

"Bir Düş Gördüm" projesinin yerinin ayrı olduğunu belirten Oyuncu Recep Çavdar, "Filmdeki karakterin ismi Akıllı Zeki. Nişanlısını 17 Ağustos depreminde kaybetmiş aşık olduğu nişanlısını. Bu kayıptan ötürü akıl zinciri boşalıp aklını yitirmiş sonradan delirmiş bir karakter. Aşkımdan deliren bir adam. Aklını yitirdikten sonra köye dönmüş Artık o köyde her hanenin bir evladı gibi O köyün bağrına bastığı aşkıyla yaşamaya devam eden yüce gönüllü bir karakter. Bu bizim hikayemiz bizim hikayemizin özelliği yurtdışında teveccüh görmesi estetik yönüyle olsun hayata insanlara olaylara bakışı yönüyle olsun bizim insanımız bizim kültürümüzü anlatıyor olması filmin bir parçası olmak güzel bir şey. Oyuncuyum bir çok projede yer alıyoruz. Bazı projelerin yeri ayrı oluyor. 'Bir Düş Gördüm' benim açımdan da sadece aldığı ödüllerle değil hikayesiyle ve bıraktıklarıyla hayatımda nadide bir yer tutacak" dedi.