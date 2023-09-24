Esenler Belediyesi Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu'nu 'Evliya Çelebi'nin Müziği' programıyla sonlandırdı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Evliya Çelebi'nin Müziği' programında, sezona özel olarak düzenlenen 'Evliya Çelebi'nin İzinde' gezi ve fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı. Programda Evliya Çelebi'nin eserlerinin icra edildiği konserin yanı sıra, sanatçı Gökhan Genç'in yapay zeka destekli eserleri de sergilendi.

Esenler Belediyesi tarafından ' Evliya Çelebi'nin Müziği' programı düzenlendi

Programda sezona özel olarak düzenlenen " Evliya Çelebi'nin İzinde" gezi ve fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu'nu 'Evliya Çelebi'nin Müziği' programıyla taçlandırdı. Sezona özel olarak düzenlenen son programda Evliya Çelebi'nin devasa eseri Seyahatname'de geçen türküler, ilahiler ve mehter formları 'Meydan Musiki Topluluğu' tarafından icra edildi. Programda sezona özel olarak düzenlenen "Evliya Çelebi'nin İzinde" gezi ve fotoğraf yarışmasının ödül töreni de yapıldı.

Esenler Belediyesi dolu dolu geçen 2022-2023 Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu'nu "Evliya Çelebi'nin Müziği" adlı programla sonlandırdı. Sezona özel olarak düzenlenen son programda, Evliya Çelebi'nin devasa eseri Seyahatname'de geçen türküler, ilahiler ve mehter formları "Meydan Musiki Topluluğu" tarafından icra edildi. Programda ayrıca Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bulunan esnaf zümreleri ile ilgili bölümlerden esinlenen sanatçı Gökhan Genç'in yapay zeka destekli "Midjourney" botu ile tasarladığı 38 eser, meraklıların ilgisine sunuldu. Programda yine sezona özel olarak düzenlenen "Evliya Çelebi'nin İzinde" gezi ve fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı. Yarışmaya katılan fotoğraflar, sanatseverlerle buluştu.

"Benim iki tane sergileme ödülüm var burada"

Sanatçı Deniz Kalaycı "Benim iki tane sergileme ödülüm var burada. Bir tanesini Rize'de çektiğim Kıbledağı Camii ile yine Rize'de çektiğim iki tane sohbet eden arkada çay toplayan kadınların fotoğrafı. Yaklaşık 15 yıldır fotoğrafla ilgileniyorum" dedi.

"Esenler Belediyesi 3 kulvarda güzel bir yarışma düzenlemiş oldu"

Ödül alan Nurettin Boydak ise "Esenler Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yarışmada Kudüs fotoğrafıyla ödül aldım. Esenler Belediyesi'ni tebrik ederiz. Hem gezi hem yapay zeka ve fotoğraf yarışmasıyla ilgili. 3 kulvarda güzel bir yarışma düzenlemiş oldu" şeklinde konuştu.