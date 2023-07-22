Erzurum'un Oltu ilçesinde Kırdağ Şenliği düzenlendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde geleneksel Kırdağ Şenliği'nin 16'ncısı yapıldı.

Kırdağ Şenlikleri Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Ev sahipliğini Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'nın yaptığı Kırdağ şenliklerinde güreşte sporcular kıran kırana mücadele etti. Cazgırlığını Fuat Özbay'ın yaptığı gençler karakucak güreşlerinde 10 farklı sıklette 200'ün üzerinde sporcu mücadele etti. Kırdağ gençler karakucak güreşlerinin ağası işadamı Kadir Yarar oldu.

Kırdağ Şenliği'nde çağ kebapları, Oltu taşı tespihleri stantlarının yanı sıra sarıçam ormanları arasında çadırlar kuruldu, mangal ve semaverler yakıldı. Oltulu vatandaşlar hamaklarda yatarak serinliğinin keyfini çıkardı. - ERZURUM