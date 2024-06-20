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Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları turistleri ağırlıyor

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Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan peribacaları, Kurban Bayramı tatilinde turistlerin ilgi odağı oldu. Bölgede ATV, atlı safari ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenleniyor.

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, Kurban Bayramı tatilinde turistleri ağırlıyor.

Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacalarında, 12 ayrı kanyon bulunuyor.

Valilik ile Büyükşehir ve Narman belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılan bölgede, yaz mevsiminin başlamasıyla ATV, atlı safari, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenleniyor.

Kışın karla kaplı haliyle ziyaretçilerini cezbeden peribacaları, ilkbahar ve yaz sezonunda da kırmızı topraklı doğal oluşumlar arasında vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Peribacaları, Kurban bayramı nedeniyle Erzurum'a gelen birçok vatandaşın ziyaret rotası arasında yer aldı.

Bölgeye gelen turistler, atlı ve ATV'li safari ile doğa yürüyüşü yaptı.

Ziyaretçilerden İlayda Turan, AA muhabirine, bayram tatilini geçirmek için Narman Peribacaları'na geldiklerini söyledi.

Eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten Turan, "Bu bayram doğal güzellik olarak burayı tercih ettik. Gezdik gördük ve çok eğlendik. Çalışanlar da çok ilgiliydi, herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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