Haberler

Erzurum'da ilkokul öğrencileri ramazanı davul ve manilerle karşıladı

Erzurum'da ilkokul öğrencileri ramazanı davul ve manilerle karşıladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da okullarını süsleyen ilkokul öğrencileri, on bir ayın sultanı ramazanı, davul ve manilerle karşıladı.

Erzurum'da okullarını süsleyen ilkokul öğrencileri, on bir ayın sultanı ramazanı, davul ve manilerle karşıladı.

Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulundaki öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla donattı.

Etkinlik kapsamında hazırlanan görseller, fenerler, ayet ve hadislerin yer aldığı panolar ile geleneksel ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.

Okulda "Ramazan Sokağı" adı verilen özel alan da oluşturan öğrenciler, davul çalarak on bir ayın sultanı ramazanı sınıf ve koridorda "ramazan geldi hoş geldi" nidalarıyla ve manilerle karşıladı.

Okulun Müdürü Muharrem Şahin, AA muhabirine, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Yarın ilk orucu tutacaklarını ifade eden Şahin, "Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda bir dizi etkinlik yaptık, çocuklarımızı bilgilendirmek için okulumuzu süsledik, ramazan köşeleri oluşturduk, sınıflarımızda ramazan davulu çaldık ve maniler söyledik. Ramazan ayı doğrultusunda etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Şahin, çocuklarla Erzurum'da ramazan şenlikleri, cami ve aile ziyaretleri, okulda iftar programları düzenleyeceklerini belirterek, ramazan ayının maneviyatını yaşamak ve hissetmek için "iyilikte yarışalım" gibi farklı etkinlikler de gerçekleştireceklerini aktardı.

Ramazan ayını dolu dolu geçireceklerini söyleyen Şahin, bu ay dolayısıyla gerçekleştirecekleri etkinlikleri öğrenci ve öğretmenlerin çok benimsediğini kaydetti.

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden ramazan davulcusu Ömer Kurukahvecioğlu da ramazan için yaptıkları etkinliği çok beğendiğini belirterek, "Ramazana girmeden önce davul çalıyoruz, arkadaşımıza maniler dağıtıyoruz. Ramazan öncesi son gecemiz, bayram havasında bugünü geçiriyoruz. Arkadaşlarım davulu görünce mutlu oluyor." dedi.

Mehmet Kerem Özdemir ise okuldaki arkadaşlarına maniler dağıttığını, etkinlikten çok keyif aldığını ifade ederek, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

Kaynak: AA " / " + İlhami Erkılıç -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki vekile konuşma yasağı! Biri eski CHP'li