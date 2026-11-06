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Erzincan İl Müftülüğü, Siyervizyon Projesi'nde öğrencilere 'Çağrı' filmini gösterdi

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Erzincan İl Müftülüğü, Siyervizyon Projesi'nde öğrencilere 'Çağrı' filmini gösterdi
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Erzincan İl Müftülüğü, Siyervizyon Projesi kapsamında üniversite ve lise öğrencilerine 'Çağrı' filmini gösterdi. Gösterimin ardından öğrencilere hediye paketleri ve çekler verildi, Kahoot yarışmasında dereceye girenler de ödüllendirildi.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından yürütülen Siyervizyon Projesi kapsamında üniversite ve lise öğrencilerine yönelik "Çağrı" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca desteklenmek üzere seçilen proje kapsamında, Hz. Muhammed'in hayatını, İslamiyet'in doğuşunu ve İslam'ın evrensel mesajını konu alan film, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda öğrencilerin katılımıyla gösterildi.

Programa İl Müftüsü Selim Yazıcı, müftü yardımcıları Semiha Keleş, Medet Şahin ve Rahmi Elen, vaizler, manevi danışmanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı adına projeyi takip eden eğitim uzmanları Fatih Bülbül ve Mahmud Kellerbağı katıldı.

Programda konuşan Müftü Yazıcı, Hz. Muhammed'in örnek hayatını tanımanın ve güzel ahlakını günlük yaşama yansıtmanın önemine dikkati çekti.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini vurgulayan Yazıcı, bu tür etkinliklerin öğrencilerin siyer bilincinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

İki bölüm halinde gösterilen filmin ardından öğrenciler arasında kura çekimi yapılarak çeşitli hediye paketleri ve hediye çekleri verildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Kahoot bilgi yarışmasında da öğrenciler bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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