Haberler

Erzincan'da anaokulu öğrencileri için davul ve maniler eşliğinde sahur etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Miniklerle Sahur' etkinliğinde anaokulu öğrencileri, Hacivat-Karagöz gösterisi ve ilahilerle ramazan atmosferini yaşadı. 1000 öğrenci için gerçekleştirilen etkinlikte, 'tekne orucu' anlatılırken, katılan öğrencilere hediyeler verildi.

Erzincan'da anaokulu öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Miniklerle Sahur" etkinliğinde Hacivat-Karagöz gösterisi, maniler ve ilahilerle ramazanın manevi atmosferini yaşadı.

Valilik koordinesinde, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kentteki 23 anaokulundan 4-5 yaş arası yaklaşık 1000 öğrenci için Terzibaba Camisi'nde etkinlik düzenlendi.

İl Müftülüğü rehberliğinde, erken çocukluk döneminde değerler eğitiminin önemine dikkati çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, davul ve maniler eşliğinde temsili sahur düzeni oluşturuldu, öğrencilere "tekne orucu" anlatıldı.

Sahur yapan öğrenciler, Hacivat-Karagöz gösterisi ve ilahilerle ramazan coşkusunu yaşadı.

Programa katılan Vali Hamza Aydoğdu ile İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, çocuklara "diş kirası" olarak bilinen Osmanlı geleneği kapsamında zarf içinde hediyeler ve "oruç beratı" verdi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt

Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt