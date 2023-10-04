Erol Evgin'in Resim Sergisi Eskişehir'de

Uzun yıllar müzik, mimarlık ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin'in geçen ay Bodrum'da açtığı resim sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 6 – 22 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Uzun yıllar müzik, mimarlık ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin'in geçen ay Bodrum'da açtığı resim sergisi, yoğun istek üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 6 – 22 Ekim günleri arasında ziyaret edilebilecek.

Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, sergisinde; mimari miras niteliğindeki yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları tuvaline yansıttığı 24 adet yağlı boya tablosunu sanatseverlerle buluşturuyor.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü'nü bitiren Evgin, bir süre akademi öğretim kadrosunda da yer aldı. Sanatçı, 2001 - 2005 yılları arasında Mahir Güven Atölyesi'ne devam etti. Erol Evgin, Artcontact İstanbul 2022 yılı "Sanata Katkı Onur Ödülü"nü aldı.