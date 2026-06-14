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Erciyes'in etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü

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İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nın güney yamaçları, bu yıl yağışların etkisiyle gelinciklerle kaplandı. Develi ilçesindeki kırsal alanlar görsel şölene dönüşürken, bölge sakinleri ve sürücüler manzarayı fotoğraflamak için duruyor.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nın güney yamaçları gelinciklerle kaplandı.

Kentin simgesi olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesi karlıyken, eteklerindeki Develi ilçesinin kırsal Kızık Mahallesi sınırlarında yer alan araziler ise gelincik tarlasına döndü.

Ortaya çıkan görsel şölen, bölge sakinleri ile çevreden geçen sürücülerin ilgisini çekiyor.

Bölge sakinlerinden Ünal Tataroğlu, AA muhabirine, tarlasının yanı başındaki arazinin ilk kez böyle gelinciklerle kaplandığını gördüğünü söyledi.

Yağışların etkisiyle gelinciklerin bu yıl çok olduğunu belirten Tataroğlu, çevreden geçenlerin fotoğraf çekmek için durduğunu ifade etti.

Ahmet Süha Bülbül de her yıl kızıyla Erciyes'in etrafını gezdiklerini, küçük tarlalarda gelinciklere rastladıklarını söyleyerek, "Bu yıl dağ taş her yer gelincik. İnanılır gibi değil, çok güzel gerçekten. Herkesin görmesi lazım, para verseniz göremezsiniz bunu. Gelincik yılı diyebiliriz bu yıla." dedi.

Bülbül'ün kızı üniversite öğrencisi Zeynep Gizem Bülbül ise doğa fotoğrafı çekmeyi çok sevdiğini ve bölgeyi fotoğraflamak için geldiğini ifade ederek, "Hiç böyle görmemiştim gelincikleri, çok nadir bahçelerde görürdüm. Babam dağdaki kızıllıkların gelincik olduğunu söyleyince şaşırdım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
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