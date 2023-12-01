Erciş'te çocuklar için akrobasi gösterisi düzenlendi
Van'ın Erciş ilçesinde çocuklara yönelik akrobasi gösterisi düzenlendi. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesinin destekleriyle Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Akrobasi gösterisini büyük bir keyifle izleyen çocuklar eğlendiklerini belirterek, gösteriyi düzenleyenlere teşekkür ettiler.
Erciş'te çocuklar için akrobasi gösterisi düzenlendi
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde çocuklara yönelik akrobasi gösterisi düzenlendi.
Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesinin destekleriyle Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Akrobasi gösterisini büyük bir keyifle izleyen çocuklar eğlendiklerini belirterek, gösteriyi düzenleyenlere teşekkür ettiler.