Ensarischuch İkilisi İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu

Piyano ikilisi Ensarischuch'u oluşturan piyanist Gülru Ensari ile Herbert Schuch, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'ndaki konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan Ensari, Almanya'da yüksek lisans yaptığı sırada Schuch ile tanıştığını ve daha sonra Brüksel'den gelen konser teklifiyle 2014'ten bu yana birlikte çalıştıklarını anlattı.

Ensari, Schuch ile daha önce belirledikleri konser programını bir hafta önce anneannesini kaybetmesi sebebiyle değiştirdiklerini söyledi.

Bu konseri anneannesine ithaf etmeye karar verdiklerini dile getiren Ensari, "Kendisi çok farklı insandı. Ailemizin neşesi, kalbiydi. Konserimize de çok gelmek istiyordu. O yüzden programdan Mozart'ın hafif eserlerini çıkarttık. Onun yerine Johannes Brahms ve Antonin Dvorak'ın Macar ve Slovak danslarından bir seçki yaptık." dedi.

"Bütün problemlerimizin ve fikir ayrılıklarımızın hepsinin konserde çözüldüğünü gördük"

Ensari, programda seyirciye sürpriz olarak "Ayrılık" ile "Deniz ve Mehtap" parçalarını seslendireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İkili çalışmaya biraz alışmamız gerekti çünkü ikimiz de kendi düşünceleri, fikirleri olan iki ayrı piyanistiz ama günün sonunda ikimizin farklı düşüncelerinin bize bir zenginlik kattığına karar verdik. Aslında bütün problemlerimizin ve fikir ayrılıklarımızın hepsinin konserde çözüldüğünü gördük."

Piyanist Schuch ise Türk dinleyicilere dair gözlemlerini paylaşarak, "Seyirci, biraz Güney İtalyan dinleyicisine benziyor. Çok fazla, çok yüksek sesle alkışlıyorlar ve çok geçmeden duruyorlar. Çok uzun süre alkışlayan Alman kültüründen çok farklı Türk dinleyiciler ama burada olmayı gerçekten seviyorum. Harika konser salonu ve İstanbul'da olmak her zaman özel." ifadelerini kullandı.

İkili, iki bölümden oluşan ve yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Darius Milhaud, Maurice Ravel ve Franz Schubert'ten eserler seslendirdi.