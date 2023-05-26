İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Gallery, Mehmet Kavukcu'nun 'Doğa' başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, sanatçının farklı dönemlerde ve 6 Şubat depremleri üzerine ürettiği performans videoları, fotoğraflar ve objeler yer alıyor.

Enkazdan çıkan nesneler sanata dönüştü

İSTANBUL İGA İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Gallery, Mehmet Kavukcu'nun "Doğa" başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Prof. Gülveli Kaya'nın küratörlüğündeki sergide, sanatçının farklı dönemlerde ve 6 Şubat depremleri üzerine ürettiği performans videoları, fotoğraflar ve objeler yer alıyor.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olmasının yanı sıra, farklı kültürlerin karşılaştığı ve etkileşime girdiği bir sanat merkezi olma misyonunu sürdürüyor. Sanatçı Mehmet Kavukcu'nun farklı dönemlere ait performans çalışmaları arasından seçilmiş videoların yanı sıra fotoğrafların ve Hatay deprem bölgesinden toplanmış objelerin yerleştirmelerinden oluşan sergi, "Doğa" başlığı altında odağına, insan ve doğa arasındaki çelişkili ilişkiyi ve bu ilişkinin sonuçlarını yerleştiriyor.

"Doğanın insanı" ile "insanın doğası'nı karşı karşıya getiren serginin küratörü Prof. Gülveli Kaya, İGA ART Gallery'de sanatseverlere sunulan bu ilişki hakkında "Doğanın insanı; doğayla barışık, onun yasalarını kabul eden ve doğanın bir parçası olarak yaşayan, buna karşılık doğanın güzelliklerinden ve verdiklerinden yararlanmasını bilen bir insan iken, insanın doğasının doğa ile pek de iyi geçinemediği gözler önüne seriliyor" dedi.

"Teşekkürler Dünya"

Sanatçı Mehmet Kavukcu, "Doğa" sergisinde Hatay deprem bölgesinden topladığı eşyaları ve objeleri tüm dünyaya göstermek, dokundurmak ve hissettirmek üzere bir araya getiriyor. Uluslararası bir mekan olan İGA İstanbul Havalimanı ise bu sergiyi, deprem bölgesiyle kurdukları empati ve desteklerinden dolayı tüm dünya insanlarına bir teşekkür fırsatı olarak görüyor. Kavukcu'nun farklı zaman ve mekanlarda hayata geçirdiği üç performansın bir arada sunulduğu sergide vurgulanmak istenen mesaj şöyle: "İnsan aletsiz, araçsız ve yalnızdır. Her şeyi kendi gücüyle toplamakta, koparmakta ve taşımaktadır. Bulunduğu doğadan koparabildiklerini kimi zaman kent merkezine, kimi zaman ise bilinmez bir yere doğru sürükler."

Doğa sergisi ile depremin acıları için bir anıt dikiliyor

Deprem felaketlerinin yaralarını hala sarmaya çalışıldığını hatırlatan İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Hüsamettin Koçan ise serginin henüz çok taze olan anılarla yüzleşmek için de bir vesile olduğunu belirtti. Farklı psikoloji ve amaçları olan yolcuları, kültürel ve sanatsal bir ortam içerisinde ağırlamayı amaçlayan İGA ART'ın, estetik zenginlik kazandıracak ve Türkiye birikimlerini paylaşacak uzun erimli projeleri gündemine aldığını ifade eden Prof. Koçan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İGA ART Sanat Galerisi de bu projelerden biridir ve Mehmet Kavukcu'nun 'Doğa' başlıklı sergisi, uluslararası paylaşımın gündemi olabilecek bir içeriğe sahip. Depremlerin, doğaya yöneltilen kirletmenin ve insan ile doğa arasındaki yabancılaşmanın zirve yaptığı günümüzde, Erzurum gibi sanatın merkezine son derece uzak bir bölgede yaşamı boyunca bu temalar üzerinden üreten Mehmet Kavukcu; çevre beğenisi ve önyargılara rağmen yalnızlaşarak, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi, farklı bir dil ve duyarlılık ile anlatmayı başarmıştır. Kışın buz kesen ağaçları buz heykeline dönüştüren, karlar içindeki doğaya yolculuk yaparak yalnız yatakta uyuyan, çöp yığınları içinde kaybolan, kurumuş ağaçları kent merkezine taşıyarak törensel bir davranışla toplumun dikkatine sunan ve deprem bölgesine giderek oradaki yıkımları bir başka deprem bölgesi olan Erzincan'a taşıyarak acılara ve ihmallere özgü bir anıt diken Mehmet Kavukcu ustanın büyük sanat yolculuğunu uluslararası ortamda paylaşmaktan son derece memnunuz. Sanatçımıza bu mekanda yapıtlarını sergilediği için teşekkür ediyoruz ve kendisini kutluyoruz."

Koçan, deprem bölgesinden topladığı eşyaları ve objeleri İGA ART galeri mekanına taşıyan Kavukcu'nun, tüm sanatseverlere bir kez daha bu elim hadise ile empati kurma imkanı tanıdığının da altını çizdi.