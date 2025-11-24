ENKA Oditoryumu'nda Sanat Dolu Bir Hafta

Aralık ayının ilk haftasında "Müziğin Klasik Dokunuşları" konseri ile "Aşk Biter mi?" tiyatro oyunu, ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerle buluşacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, İtalyan kemancı Davide Alogna ile piyanist Cana Gürmen, 2 Aralık'ta konser verecek. Türkiye ve İtalya'da verdikleri konserlerle müzikseverlerin beğenisini kazanan ikili, zengin repertuvarlarından özel bir seçkiyi yorumlayacak.

Konserin, müziğin evrensel dili aracılığıyla iki ülke arasında kurulan güçlü bağı bir kez daha görünür kılması amaçlanıyor.

"Aşk Biter mi?" şiirle dokunan bir hikayeyi sahneye taşıyacak

Oyuncular Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrolü paylaştığı "Aşk Biter mi?" adlı tiyatro oyunu ise 4 Aralık'ta sahnelenecek.

Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği yapım, tiyatroseverleri şiirle dokunan bir aşk hikayesinin içine çekecek.

Oyunda, yıllar sonra karşılaşacak iki eski sevgili yüzleşerek "Aşk biter mi?" sorusuna yanıt arayacak.