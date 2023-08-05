Üye Girişi
Haberler

Emirdağ Gurbetçi Festivali Başladı

Kültür Sanat Haberleri

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen 16. Emirdağ Gurbetçi Festivali başladı. Festivalde sinema filmi gösterimi, türkü ve şiir dinletileri gerçekleştirildi. Emirdağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı da festivalde konuşma yaparak sanatçılara hediye verdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 16. Emirdağ Gurbetçi Festivali başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki festivalde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının katkılarıyla sunulan Aslan Hürkuş Sinema filmi izlendi.

Daha sonra sanatçılar Emine Tokail ile Talha Bora Öge ve Orkestrası türkülerini seslendirdi, Erhan Uslu ise şiir okudu.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ile Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, festivalde selamlama konuşması yaptı, sanatçılara hediye verdi.

Kaynak: AA / Ali Fakı Aslan - Kültür Sanat

Karahisar Sinema Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title