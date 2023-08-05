Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen 16. Emirdağ Gurbetçi Festivali başladı. Festivalde sinema filmi gösterimi, türkü ve şiir dinletileri gerçekleştirildi. Emirdağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı da festivalde konuşma yaparak sanatçılara hediye verdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 16. Emirdağ Gurbetçi Festivali başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki festivalde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının katkılarıyla sunulan Aslan Hürkuş Sinema filmi izlendi.

Daha sonra sanatçılar Emine Tokail ile Talha Bora Öge ve Orkestrası türkülerini seslendirdi, Erhan Uslu ise şiir okudu.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ile Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, festivalde selamlama konuşması yaptı, sanatçılara hediye verdi.