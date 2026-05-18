Gözeli köyünde Hıdırellez coşkusu
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gözeli köyünde geleneksel Hıdırellez kutlamaları bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Katılımcılara bulgur pilavı, kavurma, baklava, yeşil soğan ve yufka ikram edildi, yemek sonrası dualar edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı