Emir Can İğrek, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde sahne aldı

Kula Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen ve dün Mustafa Yıldızdoğan konseri ile başlayan Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde uzun yıllardır müzik dünyasının içinde olan ve eserleriyle milyonlarca hayranın kalbinde taht kuran Emir Can İğrek sahne aldı. Binlerce hayranıyla buluşan ve seslendirdiği eserlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kaldı. Yaklaşık 15 gün önce 12 şarkılık "Parti İptal" isimli albümünü dinleyicilerle buluşturan ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, albümde yer alan şarkıları da birer birer seslendirdi. Alanı dolduran binlerce vatandaş da İğrek'in şarkılarına eşlik etti.

Konser arasında sahneye çıkan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ünlü şarkıcı ve ekibine hediyeler takdim etti. - MANİSA