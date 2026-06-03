Haberler

Emekli öğretmen aracının bagajında yavrulayan kediye sahip çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli öğretmen Mehmet Akif Ortak, hafif ticari aracının bagajında doğum yapan kedi ve 3 yavrusuna özenle bakıyor. Kedilere aracını tahsis eden Ortak, onları her yere götürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli öğretmen Mehmet Akif Ortak, hafif ticari aracının bagajında doğum yapan kedi ve 3 yavrusuna özenle bakıyor.

Kümbet köyünde yaşayan 68 yaşındaki Ortak, yaklaşık 2 ay önce sokakta gördüğü kediyi beslemeye başladı.

Kediyi aracına alan Ortak, zamanla aralarında bağ oluşan hayvanın bir süre sonra bagajda doğum yaptığını fark etti.

Anne ve 3 yavrusuna sahip çıkan Ortak, aracıyla gittiği her yere kedileri de götürmeye başladı.

Sabah aracına binerken yavrularla karşılaştı

Emekli öğretmen Mehmet Akif Ortak, AA muhabirine, anne kedinin adını "Tomris" koyduğunu söyledi.

Kedinin yavrulamasının kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Ortak, şöyle konuştu:

"Kediyi arabaya bindirmiştim. Araçtan çıkarken kapıları kapattım, onun indiğini sanıyordum ama inmemiş. Sabah arabaya binmek istediğimde bir baktım Tomris doğum yapmış. O günden bugüne araçla Kadirli, Osmaniye, çarşı veya kahveye, nereye gidersem onları da götürüyorum."

Ortak, kendisinin anne kediyi, onun da yavrularını beslediğini anlattı.

Aracını kedilere tahsis ettiğini belirten Ortak, "Sürekli aracın bagajındalar. Ben de onları severek besliyorum. Onlar benim canım, kıymetlim. Yavrular ayaklanıp buradan ayrılıncaya kadar onları misafir edeceğim." dedi.

Kaynak: AA / Menderes Özat
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı
Hindistan'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi

Restoranda başlayan yangın oteli sardı, 21 kişi feci şekilde can verdi
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor
Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

Taraftar deli olacak! Fener'in yıldızı Galatasaray'ı bekliyor