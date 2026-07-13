Atık ahşap malzemeleri minyatür eserlere dönüştürüyor

Rize'de emekliliğinin ardından ahşap sanatına yönelen 62 yaşındaki Halil İbrahim Topçu, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak çeşitli yapıların küçük ölçekli modellerini hazırlıyor.

Yaklaşık 15 yıl önce emekli olan Topçu, 10 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap minyatür çalışmalarını evinin bir köşesinde sürdürüyor.

Çöp şiş, limon kasası ve eski döşeme tahtaları gibi atık ahşap malzemeleri değerlendiren Topçu, maket bıçağı, el spirali, şarjlı matkap ve yapıştırıcı yardımıyla cami, eski yayla evi, Kız Kulesi, tarihi yapılar ve farklı minyatür eserler yapıyor.

Bugüne kadar 50'den fazla çalışma hazırlayan Topçu'nun tamamen el emeğiyle ortaya çıkardığı eserler, çevresindeki kişiler tarafından beğeniyle karşılanıyor.

"Yaptığım eserler beni yeni çalışmalar için motive etti"

Halil İbrahim Topçu, AA muhabirine, emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ahşap minyatür yapmaya başladığını söyledi.

İlk olarak küçük aletlerin minyatürlerini yaptığını dile getiren Topçu, zamanla daha büyük ve detaylı çalışmalara yöneldiğini ifade etti.

Topçu, yaptığı eserlerin kendisini yeni çalışmalar için motive ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak kazma, kürek gibi çok küçük minyatürler yapmaya başladım. Yaptıkça hoşuma gitti. Sonra kafamda tasarladığım daha büyük eserleri ahşaptan yapmaya başladım. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Aklıma yeni bir tasarım geldikçe yapıyorum."

"Hiçbir zaman sıkılıp bırakmayı düşünmedim"

Eserlerinde kullandığı malzemelerin büyük bölümünün geri dönüşüm ürünlerinden oluştuğuna dikkati çeken Topçu, şunları kaydetti:

"Bu iş sabır işi. Yaptıkça zevk alıyorum. Hiçbir zaman sıkılıp bırakmayı düşünmedim. Her eser tamamlandığında ortaya güzel bir çalışma çıkıyor. Bu da beni yeni eserler yapmaya teşvik ediyor. Son olarak Kız Kulesi'ni yaptım. Daha sonra altına denizi ve akvaryum bölümünü ekledim. Balıkları da yerleştirince eser çok daha güzel oldu."

Topçu, çalışmalarını herhangi bir atölye olmadan evinin bir köşesinde, basit ekipmanlar ve tamamen el emeğiyle hazırladığını aktardı.

Yaptığı eserleri birçok kişinin almak istediğini de dile getiren Topçu, evde hobi köşesi oluşturduğu için çalışmaları satmayı düşünmediğini ifade etti.