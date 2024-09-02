Üye Girişi
Haberler

Emekli gardiyanın 36 yıldır sürdürdüğü ahşap oyma sanatı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli gardiyan Ali Doğan, hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını 36 yıldır sürdürüyor. Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Doğan, ahşaptan süs eşyaları ve oyuncaklar yapıyor. Yaptığı ürünler çevresindekiler tarafından çok beğenilen Doğan, isteyen herkese bu sanatı öğretebileceğini belirtti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 66 yaşındaki emekli gardiyan, hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını 36 yıldır sürdürüyor.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Ali Doğan, küçük yaşlarda duyduğu ilgiyle başladığı ahşap oyma sanatını gardiyanlık yaptığı dönemde de devam ettirdi.

Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Doğan, ahşaptan süs eşyalarının yanı sıra oyuncaklar da yapıyor.

Ali Doğan, AA muhabirine, 19 yıl önce emekli olduğunu anlattı.

Çalıştığı dönemde başladığı ahşap oymacılığını emekliliğinde de sürdürdüğünü anlatan Doğan, gününün büyük bölümünün atölyesinde geçtiğini söyledi.

Doğan, yaptığı ürünlerin çevresindekilerce çok beğenildiğini belirtti.

Yıllardır ilgilendiği ahşap sanatı sayesinde kendisini daha iyi ve mutlu hissettiğini anlatan Doğan, isteyen herkese bunu öğretebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kültür Sanat Ali Doğan Pozantı Güncel Sanat Yaşam adana

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? Victor Osimhen'in maaşı ne kadar? Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 3 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title