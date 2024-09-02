Emekli gardiyanın 36 yıldır sürdürdüğü ahşap oyma sanatı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 66 yaşındaki emekli gardiyan, hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını 36 yıldır sürdürüyor.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Ali Doğan, küçük yaşlarda duyduğu ilgiyle başladığı ahşap oyma sanatını gardiyanlık yaptığı dönemde de devam ettirdi.

Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Doğan, ahşaptan süs eşyalarının yanı sıra oyuncaklar da yapıyor.

Ali Doğan, AA muhabirine, 19 yıl önce emekli olduğunu anlattı.

Çalıştığı dönemde başladığı ahşap oymacılığını emekliliğinde de sürdürdüğünü anlatan Doğan, gününün büyük bölümünün atölyesinde geçtiğini söyledi.

Doğan, yaptığı ürünlerin çevresindekilerce çok beğenildiğini belirtti.

Yıllardır ilgilendiği ahşap sanatı sayesinde kendisini daha iyi ve mutlu hissettiğini anlatan Doğan, isteyen herkese bunu öğretebileceğini kaydetti.