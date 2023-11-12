Emekli çocuk doktoru Oktay Dikmen ve eşi kitaplarını bağışladı

Emekli çocuk doktoru Oktay Dikmen ile eşi Beko Dikmen, imzaladıkları kitapların gelirlerini ihtiyacı olan çocukların eğitimlerinde kullanılmak üzere çeşitli kurumlara bağışladı. Dikmen çifti, kitaplarında toplumun panoramasını çizerek gençlerin ve çocukların durumunu ve ekonomik sorunları ele aldı.

Emekli çocuk doktoru Oktay Dikmen ile eşi Beko Dikmen imzaladıkları kitapların gelirlerini ihtiyacı olan çocukların eğitimlerinde harcanması için çeşitli kurumlara bağışladı.

Alsancak'taki bir kitabevinde kitaplarını imzalayan Dikmen çiftinden Oktay Dikmen, 2013'te kendisine kolon konseri, eşine de meme kanseri teşhisi konduğunu, ikisinin de hastalıklarının daha sonra metastaz yaptığını söyledi.

Şu anda hayatın tadını çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Dikmen, şöyle konuştu:

"Hepimizin nefesi sayılı, sayılı olan nefesi tükeninceye kadar en güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz, gün oldu yattık, gün oldu ağır ameliyatlar geçirdik, şu anda bugünlerimizi güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Kitaplarımda doktor gözüyle toplumun panoramasını çizdim, gençler, çocuklar ne durumda, ekonomisi ne durumda sosyal yapı neden bozuluyor onları yazdım."